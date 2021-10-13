Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна в регионе из-за COVID-19

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в эфире телеканала «ГТРК Самара» заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе близка к критической и существует угроза локдауна.

«Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что локдаун в области ещё не введён, так как в настоящий момент защититься от коронавируса можно с помощью прививки.

По его словам, в регионе работают 169 пунктов вакцинации, в том числе мобильные и круглосуточные, всего же в Самарской области уже привились 1,16 млн человек.

Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора по Чукотке постановило провести в регионе обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан, аналогичное решение также приняли в Северной Осетии и в Карачаево-Черкесии.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.