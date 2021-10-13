Роспотребнадзор постановил привить 80% жителей КЧР от COVID-19

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Управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии постановило привить по меньшей мере 80% граждан определённых категорий в регионе от COVID-19.
Роспотребнадзор постановил привить 80% жителей КЧР от COVID-19
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учётом переболевших за последние шесть месяцев», — следует из постановления главного санврача региона.

Документ затрагивает прежде всего лиц в возрасте от 60 лет, а также работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих.

Ранее Роспотребнадзор обязал привить от COVID-19 не менее 80% жителей Северной Осетии.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.

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