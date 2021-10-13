Роспотребнадзор постановил привить 80% жителей КЧР от COVID-19
- AP
- © Patrick Semansky
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учётом переболевших за последние шесть месяцев», — следует из постановления главного санврача региона.
Документ затрагивает прежде всего лиц в возрасте от 60 лет, а также работников сферы услуг, медицины, образования, правоохраны и военнослужащих.
Ранее Роспотребнадзор обязал привить от COVID-19 не менее 80% жителей Северной Осетии.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.