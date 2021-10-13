Роспотребнадзор обязал привить 80% жителей Северной Осетии от COVID-19

В Управлении Роспотребнадзора по Северной Осетии постановили провести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции 80% населения региона.

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции с охватом не менее 80%... граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в постановлении главного санврача региона.

К категориям лиц, которые подлежат обязательной вакцинации, относятся госслужащие, работники сферы услуг, в том числе торговли, туризма, культуры и ЖКХ.

В документе отмечается крайне неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.

«Остаются высокими показатели заболеваемости в возрастной группе 50—64 года. Основную долю заболевших (64%) составляют лица трудоспособного возраста от 18 до 60 лет», — следует из постановления.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от новой коронавирусной инфекции в стране.