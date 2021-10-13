На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

Короткая ссылка
Региональное управление Роспотребнадзора по Чукотке постановило провести обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т. п.)», — говорится в тексте постановления главного санврача региона.

С полным списком категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, можно ознакомиться в документе. Работодатели обязаны обеспечить проведение прививок для не менее чем 80% персонала от общей численности первым компонентом до 1 ноября, второй дозой препарата — до 22 ноября. 

Роспотребнадзор постановил отстранить от работы и перевести на дистанционный режим с 2 ноября лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, с 23 ноября — не прошедших полный курс вакцинации.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 25 октября вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить