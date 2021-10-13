На Чукотке ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан

Региональное управление Роспотребнадзора по Чукотке постановило провести обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации… в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, транспорта, культуры (театры, кинотеатры, концертные залы и т. п.)», — говорится в тексте постановления главного санврача региона.

С полным списком категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, можно ознакомиться в документе. Работодатели обязаны обеспечить проведение прививок для не менее чем 80% персонала от общей численности первым компонентом до 1 ноября, второй дозой препарата — до 22 ноября.

Роспотребнадзор постановил отстранить от работы и перевести на дистанционный режим с 2 ноября лиц, не получивших ни одного компонента вакцины, с 23 ноября — не прошедших полный курс вакцинации.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с 25 октября вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.