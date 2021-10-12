В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан и QR-коды
- РИА Новости
«В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в регионе с 25 октября введут дополнительные правила, обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности.
Ранее сообщалось, что власти Кировской области вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.