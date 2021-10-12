В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан и QR-коды

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В Новосибирской области с 25 октября вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В Новосибирской области вводят обязательную вакцинацию для ряда граждан и QR-коды
  • РИА Новости

«В Новосибирской области вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, а также с 25 октября — система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в регионе с 25 октября введут дополнительные правила, обязательные для соблюдения в условиях режима повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что власти Кировской области вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.

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