Кировская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
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Об этом сообщает оперштаб региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Обязательная вакцинация от коронавируса будет введена для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения.
Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Кировской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории области.
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