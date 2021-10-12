Кировская область вводит обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Власти Кировской области вводят обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда категорий граждан.

Об этом сообщает оперштаб региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обязательная вакцинация от коронавируса будет введена для работников торговли, бытовых услуг, общепита, транспорта, ЖКХ, образования, здравоохранения.

Соответствующее постановление принято главным санитарным врачом Кировской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории области.

Ранее в Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан.

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