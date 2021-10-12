В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят с 13 октября для ряда категорий жителей Курганской области. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • РИА Новости

«Обеспечить с 13 октября проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции COVID-19 следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прививку должны сделать сотрудники, работающие на основании трудового договора или договора ГПХ в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах образования, в том числе дополнительного; здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Ранее власти Хакасии рассказали о порядке функционирования новых ограничений в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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