В Курганской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Обязательную вакцинацию от коронавируса вводят с 13 октября для ряда категорий жителей Курганской области. Об этом сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

«Обеспечить с 13 октября проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции COVID-19 следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прививку должны сделать сотрудники, работающие на основании трудового договора или договора ГПХ в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах образования, в том числе дополнительного; здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.

Ранее власти Хакасии рассказали о порядке функционирования новых ограничений в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.