Власти Хакасии рассказали о новых ограничениях из-за коронавируса

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Власти Хакасии рассказали о порядке функционирования новых ограничений в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Власти Хакасии рассказали о новых ограничениях из-за коронавируса
  • РИА Новости

Как рассказал глава региона Валентин Коновалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», в Хакасии в некоторые организации теперь можно попасть лишь по сертификату о вакцинации от COVID-19.

«С 12 октября посещение гражданами учреждений культуры и искусства, объектов спорта (включая спортивные клубы и фитнес-центры), кинотеатров, организаций общественного питания, бань и саун возможно только при предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесённом не более полугода назад заболевании, вызванном коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении.

Уточняется, что несовершеннолетние могут посещать организации только в сопровождении родителей или законных представителей, имеющих один из сертификатов.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области вводят ряд антикоронавирусных ограничений с 12 октября. 

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