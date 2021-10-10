В Воронежской области вводят новые антикоронавирусные ограничения
- РИА Новости
В частности, с 12 октября образовательные учреждения переводятся на дистанционный режим работы.
Уточняется, что правительство региона выпустило рекомендации для высшей школы и профессиональных образовательных организаций проводить занятия в онлайн-формате.
Кроме того, власти предписали до 21:00 сократить работу общепита.
В августе заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.