В Воронежской области вводят новые антикоронавирусные ограничения

Власти Воронежской области вводят ряд антикоронавирусных ограничений с 12 октября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В частности, с 12 октября образовательные учреждения переводятся на дистанционный режим работы.

Уточняется, что правительство региона выпустило рекомендации для высшей школы и профессиональных образовательных организаций проводить занятия в онлайн-формате.

Кроме того, власти предписали до 21:00 сократить работу общепита.

В августе заведующий реанимационным отделением Семилукской районной больницы в Воронежской области Михаил Никишин в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в период пандемии.