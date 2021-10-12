В Подмосковье вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

В Подмосковье обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для сотрудников, чья работа связана с взаимодействием с людьми. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова подписала постановление №6 от 11 октября, предусматривающее дополнительные меры в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что обязательную вакцинацию от COVID-19 вводят для граждан, работа которых «связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми».

«Это сотрудники сферы торговли, общепита, доставки, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ и другие», — добавили в Минздраве.

Работодатели обязаны предоставить данные о полном курсе вакцинации не менее 80% сотрудников до 10 декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса вводят с 13 октября для ряда категорий жителей Курганской области.