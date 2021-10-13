Врач объяснил повышение показателей смертности от COVID-19 в России

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Высокий показатель смертности от коронавирусной инфекции в России связан с мутацией COVID-19 и низким уровнем вакцинации, заявил главврач московской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко.
Врач объяснил повышение показателей смертности от COVID-19 в России
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Он напомнил, что за две недели число инфицированных в российской столице выросло в полтора раза, вдвое увеличилось число госпитализаций. В связи с этим стационары снова перепрофилируются на приём больных с коронавирусом.

По словам Вечорко, чаще всего в последнее время стали болеть молодые люди, и в тяжёлой форме, вплоть до летального исхода.

«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьёзным отношением граждан к пандемии. Вирус COVID-19 существует, и он опасен. Помните об этом. Вакцинируйтесь, проходите тестирование и соблюдайте меры безопасности», — написал врач в своём Telegram-канале.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что около 2 млн россиян вакцинировались от коронавируса повторно.

Российский государственный лидер Владимир Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VIII созыва обратил внимание на необходимость наращивать темпы вакцинации от COVID-19 в стране.

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