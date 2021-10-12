В России порядка 2 млн человек вакцинировались от COVID-19 повторно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что около 2 млн россиян вакцинировались от коронавируса повторно. Об этом информирует РИА Новости.

«Почти 2 млн человек вакцинированы повторно из ранее перенёсших коронавирусную инфекцию или вакцинированных ранее», — сказал Мурашко в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, 4,5 млн граждан получили вакцину «Спутник Лайт», которая доступна сегодня во всех регионах.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что почти 43 млн человек в стране сделали прививку от COVID-19.