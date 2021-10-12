В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Мурманской области выявили 181 случай COVID-19 за последние сутки.
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 74 622 человека. Выздоровели 56 280.

С начала пандемии в области провели 1 177 585 тестов на коронавирус.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 285 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на штаб. Из новых заболевших 247 переносят болезнь с ОРВИ, у 11 пневмония, 27 не имеют симптомов.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

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