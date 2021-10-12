Диетолог дала рекомендации по употреблению хлеба

Диетолог Марина Макиша дала рекомендации по употреблению хлеба.

«Именно хлеб из муки высшего сорта нам в питании не нужен. Его нужно максимально ограничить. Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нём содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, важно помнить и о количестве — за один раз нежелательно съедать больше 100 г хлеба, а за день — не более 150 г.

«Тем, у кого есть заболевания, связанные с аллергическими реакциями, не стоит есть его. Если кто-то не любит хлеб, то стоит включить в рацион цельнозерновые каши», — отметила Макиша.

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