Диетолог дала рекомендации по употреблению хлеба

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Диетолог Марина Макиша дала рекомендации по употреблению хлеба.
Диетолог дала рекомендации по употреблению хлеба
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  • Gettyimages.ru

«Именно хлеб из муки высшего сорта нам в питании не нужен. Его нужно максимально ограничить. Цельнозерновой хлеб гораздо полезнее, в нём содержится большее количество клетчатки, пищевых волокон. Такой хлеб содержит больше пользы», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, важно помнить и о количестве — за один раз нежелательно съедать больше 100 г хлеба, а за день — не более 150 г.

«Тем, у кого есть заболевания, связанные с аллергическими реакциями, не стоит есть его. Если кто-то не любит хлеб, то стоит включить в рацион цельнозерновые каши», — отметила Макиша.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о способах борьбы с проблемой ожирения.

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