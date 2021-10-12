В школе Махачкалы рассказали о конфликте, в результате которого погиб ученик

Сотрудники школы №51 в Махачкале рассказали RT о подробностях конфликта в учебном заведении, в результате которого один из учеников получил смертельное ножевое ранение.

Как рассказала замдиректора по воспитательной части 51-й школы Татьяна Максудова, у неё «никогда не было в мыслях, что этот ребёнок способен на агрессию».

Она отметила, что никто из администрации учебного заведения не знал, что у ребёнка было с собой холодное оружие.

«Обыскивать их мы не имеем права», — объяснила она.

Также замдиректора рассказала, что в сентябре у подростка произошёл конфликт с другим учеником, после которого в школу вызвали участкового и отца подростка и он получил выговор.

В свою очередь классный руководитель подростка, обвиняемого в нападении с ножом на сверстника, рассказала, как узнала о происшествии.

«Ко мне просто подбежал мальчик из моего класса и сказал: «Эльмира Магомедовна, Джебраил упал на лестнице, сознание потерял». Я побежала наверх и увидела, что все учителя около него, он лежит окровавленный на лестнице», — заявила она.

Ранее в школе в Махачкале между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом. Позже раненый подросток скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Также СК возбудил дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.

Директор и замдиректора школы уволены.