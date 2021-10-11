В Махачкале школьник погиб после конфликта со сверстником
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По данным следствия, в махачкалинской школе №51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом.
Раненого подростка госпитализировали, от полученного ранения он скончался в больнице.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — приводит ТАСС сообщение СУ СК по Дагестану.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
В феврале сообщалось, что суд арестовал сотрудника Росгвардии в Дагестане по делу об убийстве.