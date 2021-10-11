В Махачкале школьник погиб после конфликта со сверстником

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В Махачкале ученик школы скончался от ножевого ранения, полученного в результате конфликта со сверстником, сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.
В Махачкале школьник погиб после конфликта со сверстником
  • © СК РФ

По данным следствия, в махачкалинской школе №51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом.

Раненого подростка госпитализировали, от полученного ранения он скончался в больнице.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса России («Убийство»)», — приводит ТАСС сообщение СУ СК по Дагестану.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В феврале сообщалось, что суд арестовал сотрудника Росгвардии в Дагестане по делу об убийстве.

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