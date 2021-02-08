Суд арестовал сотрудника Росгвардии в Дагестане по делу об убийстве

Советский районный суд Махачкалы постановил арестовать на два месяца сотрудника дагестанского управления Росгвардии, который подозревается в убийстве мужчины в здании отдела полиции в Дагестане.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 года включительно», — сообщила она.

Ранее в СК сообщили, что в Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. Врио главы Дагестана взял дело на контроль.