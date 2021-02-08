Суд арестовал сотрудника Росгвардии в Дагестане по делу об убийстве
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.
«Суд постановил избрать в отношении Курбанова Сулеймана Муслимовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 5 апреля 2021 года включительно», — сообщила она.
Ранее в СК сообщили, что в Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. Врио главы Дагестана взял дело на контроль.