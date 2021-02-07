В Дагестане задержали двух подозреваемых в убийстве в здании полиции

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В Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по республике. 
В Дагестане задержали двух подозреваемых в убийстве в здании полиции
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

В отношении двух росгвардейцев возбуждено дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 6 февраля около 20:00 в одном из кабинетов здания отдела полиции по Советскому району в Махачкале из-за ранее возникших неприязненных отношений с целью совершения убийства двое сотрудников управления Росгвардии по Дагестану произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя, в результате чего тот скончался. 

«Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК.

Отмечается, что проводится комплекс следственных действий с целью закрепления доказательственной базы.

Ранее Министерство внутренних дел Дагестана прокомментировало инцидент с убийством бывшего главы села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале.

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