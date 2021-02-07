МВД прокомментировало убийство экс-главы села в Дагестане
- © РИА Новости / Наталья Селиверстова
По данным ведомства, в Махачкале в связи с происшествием собрались более 300 жителей селения Новокули.
«Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившееся убийством», — заявили в МВД.
На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся сотрудники полиции. Также на место направилось руководство МВД Дагестана.
Ранее в Росгвардии сообщили, что будут прикладывать все усилия для расследования инцидента, в ходе которого был убит бывший глава села в Дагестане.