МВД прокомментировало убийство экс-главы села в Дагестане

Министерство внутренних дел Дагестана прокомментировало инцидент с убийством бывшего главы села Новокули в одном из отделов полиции в Махачкале.

По данным ведомства, в Махачкале в связи с происшествием собрались более 300 жителей селения Новокули.

«Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившееся убийством», — заявили в МВД.

На месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся сотрудники полиции. Также на место направилось руководство МВД Дагестана.

Ранее в Росгвардии сообщили, что будут прикладывать все усилия для расследования инцидента, в ходе которого был убит бывший глава села в Дагестане.