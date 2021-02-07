В Росгвардии прокомментировали убийство бывшего главы села в Дагестане
«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — цитирует РИА Новости заявление Росгвардии.
Отмечается, что на место происшествия было стянуто более 130 полицейских.
Также на место прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов.
Ранее сообщалось, что бывший глава дагестанского села Новокули Новолакского района убит в одном из отделов полиции в Махачкале.