В Росгвардии прокомментировали убийство бывшего главы села в Дагестане

Росгвардия будет прикладывать все усилия для расследования инцидента, в ходе которого был убит бывший глава села в Дагестане.

«Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего», — цитирует РИА Новости заявление Росгвардии.

Отмечается, что на место происшествия было стянуто более 130 полицейских.

Также на место прибыл начальник управления Росгвардии по Дагестану генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

Ранее сообщалось, что бывший глава дагестанского села Новокули Новолакского района убит в одном из отделов полиции в Махачкале.