Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве в отделе полиции

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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела, возбуждённого после убийства экс-главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции.
Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве в отделе полиции
  • © Евгений Костин
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаева.

«Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», — заявил Гаджибалаев.

По его словам, Меликов обсудил происшествие с руководством силовых структур Дагестана, выразив уверенность в объективном расследовании дела.

Ранее в СК сообщили, что в Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале.

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