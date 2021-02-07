Врио главы Дагестана взял на контроль дело об убийстве в отделе полиции
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаева.
«Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», — заявил Гаджибалаев.
По его словам, Меликов обсудил происшествие с руководством силовых структур Дагестана, выразив уверенность в объективном расследовании дела.
Ранее в СК сообщили, что в Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии, которые подозреваются в убийстве 34-летнего мужчины, произошедшем в отделе полиции в Махачкале.