В Махачкале уволили директора школы и его заместителя после гибели подростка

Директор и замдиректора школы №51 в Махачкале, где ранее погиб подросток, уволены. Об этом заявили в республиканском Минобрнауки.

«Директор и заместитель руководителя школы №51 в Махачкале, где один из учеников ранил сверстника ножом, уволены», — сказали агентству РИА Новости в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.

По данным следствия, в махачкалинской школе №51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом, позже раненый подросток скончался в больнице.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело.