В Махачкале уволили директора школы и его заместителя после гибели подростка
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- РИА Новости
«Директор и заместитель руководителя школы №51 в Махачкале, где один из учеников ранил сверстника ножом, уволены», — сказали агентству РИА Новости в ведомстве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.
По данным следствия, в махачкалинской школе №51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом, позже раненый подросток скончался в больнице.
В отношении школьника возбуждено уголовное дело.