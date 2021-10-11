СК возбудил дело против директора школы в Махачкале после гибели школьника

Следственный комитет России после гибели школьника в результате конфликта со сверстником в Махачкале возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.

«В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК «Халатность», — говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело также возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели школьника в результате конфликта с одноклассником в Махачкале.

По данным следствия, в махачкалинской школе №51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом, позже раненый подросток скончался в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.