СК возбудил дело против директора школы в Махачкале после гибели школьника

Короткая ссылка
Следственный комитет России после гибели школьника в результате конфликта со сверстником в Махачкале возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.
СК возбудил дело против директора школы в Махачкале после гибели школьника
  • © СК РФ

«В отношении директора школы и заместителя директора по воспитательной работе следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК «Халатность», — говорится в сообщении на сайте СК.

Уголовное дело также возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о гибели школьника в результате конфликта с одноклассником в Махачкале.

По данным следствия, в махачкалинской школе №51 между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом, позже раненый подросток скончался в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить