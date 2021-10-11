Бастрыкин поставил на контроль расследование дела об убийстве школьника в Дагестане
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«Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК по Республике Дагестан Щурову А.П. доложить о ходе проведения первоначальных следственных действий, дать жёсткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего», — сообщили в ведомстве.
По версии следствия, 11 октября 2021 года в школе №51 города Махачкалы между одноклассниками произошла драка, в ходе которой один ранил ножом другого. Подросток скончался в больнице.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.