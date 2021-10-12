В Подмосковье диспансеризацию после COVID-19 прошли почти 40 тысяч человек

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В Московской области углублённую диспансеризацию после COVID-19 прошли более 39,9 тыс. человек.
В Подмосковье диспансеризацию после COVID-19 прошли почти 40 тысяч человек
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «360».

Как рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова, для переболевших коронавирусом граждан предусмотрены два этапа прохождения диспансеризации.

Сначала проводятся биохимический и общий анализы крови пациентов, рентген органов грудной клетки, измеряется уровень кислорода в крови.

На второй этап пациента могут направить лишь в случае необходимости. В рамках дополнительных медицинских мероприятий ему будет сделана компьютерная томография лёгких, дуплексное сканирование вен и эхо-КГ.

«Коронавирусная инфекция может влиять на работу сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Поэтому после перенесённой болезни необходим осмотр», — объяснила Стригункова.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 245 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц при этом выписаны 206 пациентов, передаёт ИА SevastopolMedia.

Общее число заболевших в городе за время пандемии достигло 33 174.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

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