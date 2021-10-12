В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общее число заболевших в регионе достигло 107 875. На лечении в больницах находятся 4552 пациента.
Вакцинацию от COVID-19 прошли 796 699 человек, оба компонента вакцины получили 646 819.
Всего в России за минувшие 24 часа выявили 28 190 случаев коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.