В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Пермском крае зафиксировали 552 случая коронавируса, выздоровели 337 жителей.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Общее число заболевших в регионе достигло 107 875. На лечении в больницах находятся 4552 пациента.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 796 699 человек, оба компонента вакцины получили 646 819.

Всего в России за минувшие 24 часа выявили 28 190 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об особенностях лечения COVID-19.

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