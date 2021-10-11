В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом для заболевших коронавирусом.
В Петербурге прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городской оперативный штаб.

Лечение в ковидных госпиталях проходят 6533 пациента.

Из 8326 коек в красных зонах незанятыми остаются 1793.

Тем временем, в Ростовской области за последние две недели коечный фонд увеличили на 345 мест, передаёт rostovgazeta.ru.

Как напомнил глава регионального Минздрава Юрий Кобзев, в настоящее время работает 32 ковидных госпиталя, где предусмотрено 4894 места.

«С момента последнего штаба, за две недели, мы открыли 345 коек, из них 190 были развёрнуты только за последнюю неделю», — отметил он.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.

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