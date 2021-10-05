Иммунолог Болибок рассказал об одном из способов диагностики COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.

По словам специалиста, к настоящему времени диагностика коронавируса стала серьёзной проблемой из-за изменения картины заболевания.

«Каких-то определённых симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме «альфа», сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом — потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», — объяснил Болибок в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сейчас для диагностики коронавируса (до анализов и использования специальной аппаратуры) можно послушать дыхание пациента.

Как отметил Болибок, в состоянии покоя частота дыхания человека не должна превышать 20 вдохов в минуту.

«Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его лёгкими», — добавил эксперт.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.