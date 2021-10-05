Иммунолог Болибок рассказал об одном из способов диагностики COVID-19

Короткая ссылка
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.
Иммунолог Болибок рассказал об одном из способов диагностики COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По словам специалиста, к настоящему времени диагностика коронавируса стала серьёзной проблемой из-за изменения картины заболевания.

«Каких-то определённых симптомов, какие раньше были, допустим, при штамме «альфа», сейчас уже нет. Год назад у нас был ярко выраженный симптом — потеря обоняния, а сейчас это реже встречается», — объяснил Болибок в беседе с радио Sputnik.

По его словам, сейчас для диагностики коронавируса (до анализов и использования специальной аппаратуры) можно послушать дыхание пациента.

Как отметил Болибок, в состоянии покоя частота дыхания человека не должна превышать 20 вдохов в минуту.

«Если человек спокойно сидит, но дышит чаще, значит, что-то не в порядке с его лёгкими», — добавил эксперт.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить