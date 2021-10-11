Уволенный директор школы в Махачкале перенёс сердечный приступ

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Уволенный директор школы в Махачкале, где погиб ученик, госпитализирован с сердечным приступом. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Уволенный директор школы в Махачкале перенёс сердечный приступ
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом», — сказали в ведомстве.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.

По данным следствия, в местной школе между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом, позже раненый подросток скончался в больнице.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело.

Директор и замдиректора школы уволены.

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