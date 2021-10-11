Уволенный директор школы в Махачкале перенёс сердечный приступ
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- РИА Новости
«Директор школы №51 Махачкалы госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с сердечным приступом», — сказали в ведомстве.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора учебного заведения и его заместителя.
По данным следствия, в местной школе между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанёс удар ножом, позже раненый подросток скончался в больнице.
В отношении школьника возбуждено уголовное дело.
Директор и замдиректора школы уволены.