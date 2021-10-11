Инфекционист Вознесенский высказался о средней продолжительности заболевания COVID-19

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Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский высказался о средней продолжительности заболевания COVID-19.
Инфекционист Вознесенский высказался о средней продолжительности заболевания COVID-19
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«Тут очень много факторов. Первое, от чего зависит продолжительность болезни, — чем болеет человек. Если у него только коронавирусная инфекция, то продолжительность болезни будет меньше», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По словам Вознесенского, нередко COVID-19 осложняется бактериальными инфекциями, в таком случае продолжительность болезни может возрасти.

Он отметил, что те, кто ранее переболел или был вакцинирован, но всё равно заболел, выздоравливают быстрее.

«Таких небольшой процент, но они есть. Они, вероятно, заболевают из-за низкого уровня антител, но очень быстро титр антител возрастает, и заболевание быстро заканчивается», — заключил эксперт.

Ранее врачи Роспотребнадзора сообщили, что заболевание коронавирусом у пациентов в среднем протекает на протяжении 11 дней, но иногда люди выздоравливают и за пару дней.

Лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев в беседе с Nation News рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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