В Краснодарском крае подтвердили 232 случая коронавируса за сутки

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В Краснодарском крае подтвердили 232 случая коронавируса за последние сутки. Вылечились 249 пациентов.
В Краснодарском крае подтвердили 232 случая коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (33 человека), а также в Апшеронском и Лабинском районах.

В ковидных госпиталях лечатся 2988 пациентов, на дому — 10 885.

Также стало известно, что в Калининградской области зарегистрировали 287 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на федеральный штаб. Выписан 181 человек.

Общее число заболевших в регионе достигло 57,8 тыс., выздоровевших — 51 тыс.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал об одном из способов диагностики коронавируса.

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