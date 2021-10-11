Врач Пестерев отметил зависимость степени тяжести гриппа или COVID-19 от иммунитета

Врач-эксперт Тимур Пестерев заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

Продолжительность болезни зависит от иммунного статуса человека, сказал он в беседе с НСН.

«Если человек адекватно реагирует на присутствие возбудителя, то это быстро проходит. Речь идёт про человека без сопутствующих заболеваний, с нормальным иммунитетом, тогда коронавирусная инфекция пройдёт либо в скрытой, либо в лёгкой форме. Если есть какие-то особенности, сопутствующие заболевания, то формы могут быть другие. К группе риска относятся люди с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями», — отметил специалист.

Принципиальный момент — это вакцинация, потому что в этом случае заведомо любая болезнь будет протекать в лёгкой форме, уточнил Пестерев.

Ранее врачи Роспотребнадзора сообщили, что заболевание коронавирусом у пациентов в среднем длится 11 дней, но иногда люди выздоравливают быстрее.

Ассистент кафедры факультетской терапии СПбГУ, младший научный сотрудник лаборатории мозаики аутоиммунитета СПбГУ, врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.