Врачи рассказали об улучшении самочувствия пострадавших при стрельбе в вузе Перми
- РИА Новости
«В Москве двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Отмечается, что пострадавших в тяжёлом состоянии на лечении в настоящий момент нет.
Стало лучше Тимуру Бекмансурову — студенту, устроившему стрельбу в пермском университете. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, ранее он находился в тяжёлом.
Ранее сообщалось, что в Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в региональном вузе.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.