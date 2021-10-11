Врачи рассказали об улучшении самочувствия пострадавших при стрельбе в вузе Перми

В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали об улучшении состояния шести пациентов, проходящих лечение в клиниках Москвы после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«В Москве двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Отмечается, что пострадавших в тяжёлом состоянии на лечении в настоящий момент нет.

Стало лучше Тимуру Бекмансурову — студенту, устроившему стрельбу в пермском университете. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, ранее он находился в тяжёлом.

Ранее сообщалось, что в Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в региональном вузе.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.