Врачи рассказали об улучшении самочувствия пострадавших при стрельбе в вузе Перми

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В пресс-службе Минздрава Пермского края рассказали об улучшении состояния шести пациентов, проходящих лечение в клиниках Москвы после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Врачи рассказали об улучшении самочувствия пострадавших при стрельбе в вузе Перми
  • РИА Новости

«В Москве двое пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, четверо пациентов в состоянии средней степени тяжести», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Отмечается, что пострадавших в тяжёлом состоянии на лечении в настоящий момент нет.

Стало лучше Тимуру Бекмансурову — студенту, устроившему стрельбу в пермском университете. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, ранее он находился в тяжёлом.

Ранее сообщалось, что в Перми выписали всех пострадавших при стрельбе в региональном вузе.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

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