Медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбургской области

Четверо отравившихся суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области находятся в критическом состоянии. Новых случаев отравления метиловым спиртом не зафиксировано, сообщает региональный Минздрав в Instagram.

По информации министерства, большая часть пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии.

«Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе», — говорится в сообщении Минздрава Оренбургской области.

Всего врачи продолжают наблюдать за 30 пациентами. Состояние девяти человек отмечается как удовлетворительное.

Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.