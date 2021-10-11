Медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбургской области

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Четверо отравившихся суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области находятся в критическом состоянии. Новых случаев отравления метиловым спиртом не зафиксировано, сообщает региональный Минздрав в Instagram.
Медики рассказали о состоянии отравившихся алкоголем в Оренбургской области
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

По информации министерства, большая часть пациентов уже не имеют клинических проявлений отравления после антидотной и дезинтоксикационной терапии.

«Четыре человека в критическом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Трое пациентов остаются на постоянном гемодиализе», — говорится в сообщении Минздрава Оренбургской области.

Всего врачи продолжают наблюдать за 30 пациентами. Состояние девяти человек отмечается как удовлетворительное.

Согласно последним данным, от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 34 человека.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

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