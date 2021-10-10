В Оренбуржье развернули информационную кампанию об опасности суррогатного алкоголя

Власти Оренбургской области развернули активную информационную кампанию об опасности употребления суррогатного алкоголя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что в рамках кампании порядка 600 человек обходят дома и говорят об угрозе контрафактного алкоголя.

«Сотрудники правоохранительных органов совместно с народными дружинниками, работниками социальных служб, волонтёрами — порядка 600 человек — проводят подворовой и подомовой обходы жителей города. Также к работе подключились представители управляющих компаний», — заявили в правительстве.

Ранее глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголя в регионе. Согласно последним данным, от отравления погибли 34 человека.

Подробности — в материале RT.