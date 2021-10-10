Глава МЧС прибыл в Татарстан

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Борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном и группой спасателей прибыл в Набережные Челны для помощи пострадавшим в крушении самолёта L-410.
Глава МЧС прибыл в Татарстан
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Сразу после прилёта вертолётом они отправились в Мензелинск, где осмотрят место происшествия. Также врио главы ведомства проведёт координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Специальный борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, возбуждено уголовное дело.

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