Глава МЧС прибыл в Татарстан

Борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном и группой спасателей прибыл в Набережные Челны для помощи пострадавшим в крушении самолёта L-410.

«Сразу после прилёта вертолётом они отправились в Мензелинск, где осмотрят место происшествия. Также врио главы ведомства проведёт координационное совещание по вопросу готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Республики Татарстан к действиям по предназначению», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МЧС.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Специальный борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, возбуждено уголовное дело.