Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре
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- РИА Новости
«В связи с катастрофой воздушного судна, не зарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации... органы Ространснадзора оценивать не уполномочены», — цитирует ведомство РИА Новости.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.
Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.