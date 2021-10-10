Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре

В пресс-службе Ространснадзора заявили, что разбившийся в Татарстане самолёт L-410 не был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов.

«В связи с катастрофой воздушного судна, не зарегистрированного в государственном реестре гражданских воздушных судов, проверка деятельности эксплуатанта, не осуществляющего функционирование в области гражданской авиации... органы Ространснадзора оценивать не уполномочены», — цитирует ведомство РИА Новости.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане.

Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.