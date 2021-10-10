СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане
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Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«В 384-м военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент следователями изымается предполётная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.
Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.