СК возбудил дело по факту крушения самолёта в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения самолёта L-410 в Татарстане, в результате чего, согласно последним данным, погибли 16 человек и ещё шестеро пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В 384-м военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент следователями изымается предполётная документация, допрашиваются очевидцы трагедии, а также выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

Власти Татарстана объявили 11 октября днём траура в связи с крушением самолёта L-410.