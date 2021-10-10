ТАСС: спецборт МЧС вылетел за пострадавшими в крушении самолёта L-410 в Татарстане

Специальный борт МЧС России с врио главы ведомства Александром Чуприяном, медиками и спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.

«Из Жуковского в Набережные Челны вылетел Superjet МЧС России для эвакуации пострадавших в крушении L-410 в Москву. На его борту также находится рабочая группа во главе с врио министра Александром Чуприяном», — приводит ТАСС слова представителя авиационных служб.

На борту самолета установлены медицинские модули, позволяющие контролировать состояние пострадавших. В полёте их будут сопровождать медики МЧС.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, возбуждено уголовное дело.