МИД Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане

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МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта L-410 в Татарстане.
МИД Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане
  • © Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs

«Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству России, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении МИД.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Спецборт МЧС России со спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, возбуждено уголовное дело.

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