МИД Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане
- © Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs
«Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству России, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении МИД.
10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.
Спецборт МЧС России со спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.
Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, возбуждено уголовное дело.