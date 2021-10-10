МИД Турции выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Татарстане

МИД Турции выразил соболезнования родственникам погибших при крушении самолёта L-410 в Татарстане.

«Мы с прискорбием узнали, что 16 человек, находившихся на борту разбившегося самолёта в Республике Татарстан, погибли и не менее шести получили ранения. Выражаем наши соболезнования семьям погибших в этой аварии и правительству России, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении МИД.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту, погибли 16 человек, шестеро пострадали.

Спецборт МЧС России со спасателями вылетел из подмосковного Жуковского в Набережные Челны.

Разбившийся в Татарстане L-410 не был зарегистрирован в госреестре, возбуждено уголовное дело.