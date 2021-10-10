В Татарстане окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в крушении L-410

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подготовить варианты по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта L-410. Об этом заявили в пресс-службе главы республики.

«Президент Республики Татарстан поручил... подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.

В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. Следователи и военная прокуратура начали проверку по факту происшествия.

11 октября в Татарстане объявили днём траура из-за падения L-410.