В Татарстане окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в крушении L-410
- © МЧС России
«Президент Республики Татарстан поручил... подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе», — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.
10 октября стало известно, что в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту.
В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы. Следователи и военная прокуратура начали проверку по факту происшествия.
11 октября в Татарстане объявили днём траура из-за падения L-410.