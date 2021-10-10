Эпидемиолог назвал условия для введения локдауна в России

В России могут ввести локдаун в случае, если в стране обнаружат новый смертоносный штамм коронавируса или микст-инфекции, заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала. Может быть введен локдаун, если новая коронавирусная инфекция сможет воздействовать на организм совместно с другой инфекцией. Тогда это будет называться микст-инфекция», — пояснил он в комментарии URA.RU.

Собеседник издания отметил, что в этом случае течение болезни будет гораздо более тяжёлым, чем при инфекциях, которые циркулируют при нынешнем эпидсезоне.

Ещё один специалист назвал локдаун эффективной мерой для борьбы с эпидемиями. По его словам, после его внедрения в странах фиксировалось резкое снижение заболеваемости.

«У нас был недолокдаун. Того, что в Испании происходило, во Франции, даже близко не было. Нужно было во второй половине октября, в начале ноября прошлого года его вводить. Тогда бы мы не получили такую избыточную смертность», — заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В России за прошедшие сутки было выявлено 29 362 новых случая коронавируса, из них наибольшее число — в Москве (6001) и Санкт-Петербурге (2717). За это время 968 пациентов скончались — это новый суточный антирекорд смертности от COVID-19 в стране с начала пандемии.