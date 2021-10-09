Мясников заявил, что вакцинированные от COVID-19 почти не попадают в реанимацию из-за вируса

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинированные от коронавирусной инфекции COVID-19 люди крайне редко болеют в тяжёлой форме и попадают в реанимацию.
Мясников заявил, что вакцинированные от COVID-19 почти не попадают в реанимацию из-за вируса
  • AP

Как он отметил в беседе с «Вечерней Москвой», если же такая ситуация складывается, то обычно в этом случае человек имеет тяжёлые сопутствующие заболевания.

«Конечно, вакцина — не эликсир бессмертия, если речь идёт о пожилом человеке с серьёзными болезнями, с онкологией... Всегда тяжёлый пациент умирает от инфекции. Сегодня в её роли выступает COVID-19. Раньше это были пневмококк, грипп и так далее», — отметил он.

Вместе с этим врач добавил, что часто у пациентов, включая молодых людей, пневмония осложняется присоединением дополнительного заболевания, например, бактериальной пневмонии.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что полностью вакцинированы в России 42,4 млн граждан.

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать активно вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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