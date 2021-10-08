Мишустин призвал активнее вести разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости активно продолжать вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.
Мишустин призвал активнее вести разъяснительную работу по вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом он сказал во время рабочей поездки в Курск, когда общался с губернатором Курской области Романом Старовойтом и главой Минздрава Михаилом Мурашко.

«Вы полностью обеспечены вакциной. Сейчас вопрос только по тому, как привлечь людей и вести разъяснительную работу, потому что другого пути, мне кажется, нет. Никому же не нравятся ограничения, и все против этого, но так есть же один путь — вакцинация», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он назвал уровень вакцинации, который по словам губернатора региона, составляет 57%, недостаточным.

«Очень важно, чтобы и куряне, и жители всей страны понимали, что наш главный путь защиты от коронавируса — это вакцинация. Все, кто может, и вы призывайте, Роман Владимирович, пусть прививаются в ближайшее время, это очень важно», — подчеркнул Мишустин.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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