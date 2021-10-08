Голикова сообщила о полной вакцинации более 42 млн россиян от коронавируса

Короткая ссылка
Вакцинацию от коронавируса одним компонентом прошли 47,8 млн человек в России. Как сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова, полностью вакцинированы 42,4 млн граждан страны.
Голикова сообщила о полной вакцинации более 42 млн россиян от коронавируса
  • Facebook

«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек», — приводит РИА Новости её слова.

Голикова добавила, что ревакцинацию от COVID-19 прошли в России 2,1 млн человек.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России в оборот выпущено около 94 млн комплектов вакцин от коронавируса, до конца текущего года планируется произвести 150 млн доз препарата «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить