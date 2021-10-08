Голикова сообщила о полной вакцинации более 42 млн россиян от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса одним компонентом прошли 47,8 млн человек в России. Как сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова, полностью вакцинированы 42,4 млн граждан страны.

«Важнейшим мероприятием по снижению смертности от COVID-19 является вакцинация. На 8 октября численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила 47,8 млн человек, полностью вакцинировано 42,4 млн человек», — приводит РИА Новости её слова.

Голикова добавила, что ревакцинацию от COVID-19 прошли в России 2,1 млн человек.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в России в оборот выпущено около 94 млн комплектов вакцин от коронавируса, до конца текущего года планируется произвести 150 млн доз препарата «Спутник V».