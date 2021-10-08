Медведев рассказал о планах выпуска вакцин от коронавируса в России

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В России в оборот выпущено около 94 млн комплектов вакцин от коронавируса, до конца текущего года планируется произвести 150 млн доз препарата «Спутник V». Об этом заявил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев рассказал о планах выпуска вакцин от коронавируса в России
  • Reuters

«До конца года планируется произвести ещё 150 млн доз «Спутника V» и почти под 300 млн доз «Спутника Лайт», — приводит ТАСС его слова на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.

Медведев отметил, что с 1 августа по 6 октября в России произвели почти 50 млн доз вакцин от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса в России.

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