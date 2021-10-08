Медведев рассказал о планах выпуска вакцин от коронавируса в России
- Reuters
«До конца года планируется произвести ещё 150 млн доз «Спутника V» и почти под 300 млн доз «Спутника Лайт», — приводит ТАСС его слова на совещании о мерах по обеспечению производства, экспорта, а также признания за рубежом российских вакцин.
Медведев отметил, что с 1 августа по 6 октября в России произвели почти 50 млн доз вакцин от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса в России.