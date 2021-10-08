Росздравнадзор: в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19

Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса в России. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Ирина Серёгина.

«Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации», — приводит ТАСС слова Серёгиной в рамках посещения в Махачкале республиканского перинатального центра.

Замглавы Росздравнадзора попросила врачей оперативно передавать информацию о побочных реакциях после вакцинации.

«Благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов вакцин», — пояснила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать активно вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.