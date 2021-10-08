Росздравнадзор: в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19
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«Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации», — приводит ТАСС слова Серёгиной в рамках посещения в Махачкале республиканского перинатального центра.
Замглавы Росздравнадзора попросила врачей оперативно передавать информацию о побочных реакциях после вакцинации.
«Благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов вакцин», — пояснила она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать активно вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.
В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.