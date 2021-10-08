Росздравнадзор: в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19

Короткая ссылка
Росздравнадзор не зафиксировал ни одной смерти, связанной с вакцинацией от коронавируса в России. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Ирина Серёгина.
Росздравнадзор: в России не зафиксировано ни одной смерти, связанной с вакцинацией от COVID-19
  • Reuters

«Сегодня фактически нами не установлено ни одного случая смерти после вакцинации», — приводит ТАСС слова Серёгиной в рамках посещения в Махачкале республиканского перинатального центра.

Замглавы Росздравнадзора попросила врачей оперативно передавать информацию о побочных реакциях после вакцинации.

«Благодаря тому, что они нам дают информацию о побочных явлениях, меняются показания к применению лекарственных препаратов вакцин», — пояснила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости продолжать активно вести разъяснительную работу с гражданами о важности вакцинации от коронавируса.

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить