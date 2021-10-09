«Коммерсантъ»: правительство подготовило новую систему оплаты труда медиков

Минтруд и Минздрав обозначили основные параметры реформы, касающейся изменения системы оплаты труда для медработников, в рамках пилотной версии проекта.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект постановления правительства о реформах в соответствующей сфере, которые в 2022 году будут отработаны в семи российских регионах.

Предполагается, что зарплата врачей будет состоять из компенсационных выплат, стимулирующих и оклада, при расчёте которого будет учитываться расчётная величина, коэффициент дифференциации окладов в зависимости от должности медика и коэффициент экономического развития региона.

«Проект в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение», — сообщили в Минтруда.

Отмечается, что документ предусматривает также защитный механизм, который будет гарантировать, что новый заработок не может быть меньше текущего. По информации Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), новая зарплата медиков должна будет вырасти до 64% для младшего и среднего персонала и до 57% для врачей.

В июне президент России Владимир Путин заявил о намерении властей внедрить единый базовый оклад для всех работников здравоохранения.