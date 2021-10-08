Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей в России

Более 1 млн 38 тыс. россиян с коронавирусом на данный момент находятся под наблюдением врачей, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сегодня под наблюдением медицинских работников находится более 1 млн 38 тыс. пациентов», — цитирует Интерфакс Мурашко.

Ранее Мурашко заявил о крайне напряжённой ситуации с коронавирусом в стране, которая, по его словам, продолжает ухудшаться.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.