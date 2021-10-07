Терапевт Архипова предупредила о возможном вреде газировки для больных COVID-19

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Терапевт Клиники профессора Калинченко Татьяна Архипова предупредила о возможном вреде газировки для больных COVID-19.
Терапевт Архипова предупредила о возможном вреде газировки для больных COVID-19
  • globallookpress.com
  • © Hauke-Christian Dittrich/dpa

«Некоторые считают, что она повышает кислотность желудка, но это заблуждение. Огромное количество сахара в составе при длительном применении снижает кислотность желудка. Во-вторых, весь этот сахар всасывается в кровь, и в ответ вырабатывается большое количество инсулина», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По её словам, если человек болеет и имеет проблемы с дыханием, то его состояние может ухудшиться.

Кроме того, в состав многих прохладительных напитков входит ортофосфорная кислота, которая может повысить закисленность организма.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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